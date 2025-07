Vídeo de pancadaria entre mulheres viraliza e abre debate da segurança na festa de Siqueira Campos

Siqueira Campos – Um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado ampla repercussão e preocupação entre frequentadores da 94ª Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos. As imagens mostram uma briga violenta envolvendo cerca de dez mulheres, registrada na tarde deste domingo (27), nas proximidades do santuário, ao lado de barracas de alimentação.

O vídeo, que tem quase dois minutos de duração e não será divulgado pela Folha Extra devido ao teor de violência, revela cenas alarmantes. As agressões físicas ocorrem em meio a centenas de pessoas, a poucos metros do espaço sagrado, enquanto vendedores e populares assistem à confusão sem intervenção. Durante todo o tempo da gravação, não é possível identificar a presença de nenhum agente de segurança atuando para conter o conflito.

A falta de ação imediata e a ausência visível de seguranças durante a briga acendem um alerta sobre a estrutura de segurança da festa, considerada o evento religioso mais tradicional do Norte Pioneiro do Paraná. A romaria atrai milhares de fiéis de diversas regiões do país, além de visitantes das cidades vizinhas. Muitos dos devotos percorrem grandes distâncias a pé em sinal de fé, esperando encontrar no santuário um ambiente de paz e acolhimento.

Há uma década, a organização do evento — liderada pela Igreja Católica — proibiu a comercialização de bebidas alcoólicas dentro do pavilhão oficial da festa, como forma de preservar o caráter religioso e familiar do encontro. No entanto, no entorno do santuário, dezenas de barracas independentes continuam atuando livremente, muitas delas vendendo bebidas alcoólicas, inclusive com ambulantes circulando com caixas térmicas pelas ruas próximas ao local da romaria.

Para frequentadores e moradores, o episódio expõe um ponto sensível da festa: a necessidade de revisar os protocolos de segurança e de fiscalização no perímetro externo do evento. "A festa é um momento de fé e devoção. Ver cenas como essas tão perto do santuário é revoltante", afirmou uma devota que presenciou a confusão, mas preferiu não se identificar.

Procurada pela Folha Extra, a organização ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Também não há informações se as mulheres envolvidas na briga foram identificadas ou detidas.