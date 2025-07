Padre Leandro segue em coma na UTI e deve passar por cirurgia nesta segunda-feira

CAMPOS GERAIS Há 15 horas Sengés promove evento especial para celebrar o “Dia dos Avós” Encontro com direito a feijoada reuniu dezenas de idosos atendidos pelos programas da rede socioassistencial do município

CAMPOS GERAIS Há 15 horas Jaguariaíva promove cursos profissionalizantes para qualificar a população Capacitações gratuitas em parceria com Senac e Fecomércio oferecem formação em preparo de pizzas e assistente administrativo no município

CAMPOS GERAIS Há 15 horas Alunos da rede municipal de Arapoti recebem uniformes e materiais escolares no retorno às aulas Ação integra um programa da administração municipal para garantir que todos os estudantes tenham acesso aos itens básicos para o ano letivo

NORTE PIONEIRO Há 2 dias Norte Pioneiro pode ter tempestades severas com ventos de até 100 km/h Inmet aponta risco laranja com acumulado de chuvas, ventos fortes, descargas elétricas e granizo