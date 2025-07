Após meses de interdição, viadutos da PR-092 são liberados em Siqueira Campos

SIQUEIRA CAMPOS - Foi liberado no último sábado (26) o trecho da PR-092 em Siqueira Campos que havia sido interditado para reparos estruturais. A interdição, que durou vários meses, afetava dois viadutos localizados na ligação com a PR-272 e gerou transtornos para motoristas que precisavam acessar desvios pelas marginais da rodovia.

A estrutura faz parte de um conjunto de obras executadas antes do início da concessão à EPR Litoral Pioneiro, com investimento superior a R$ 40 milhões por parte do Governo do Estado. Segundo informações obtidas pela Folha Extra, o problema estava concentrado na terceira trincheira construída pela empresa Tucumã, responsável pela execução da obra.

Após a identificação de falhas no pavimento da pista superior, a concessionária EPR reportou os danos ao DER/PR e à ANTT. O Departamento de Estradas de Rodagem e a construtora discutiram a responsabilidade pelos reparos, já que a obra ainda estava dentro do período de garantia contratual. A empresa foi notificada e realizou as correções sem custos adicionais aos cofres públicos.

Em contato com a EPR, a concessionária confirmou que não há obras no local no momento, porém o plantão da comunicação oficial da empresa, não soube informar se a liberação já é definitiva.

Reforço no tráfego para a 94ª Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde

A reabertura do trecho ocorre justamente na véspera da 94ª edição da Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, tradicional celebração religiosa de Siqueira Campos que atrai milhares de pessoas todos os anos. Considerada o maior evento religioso do Norte Pioneiro, a festa recebe romarias vindas de diferentes estados do Brasil, além de visitantes de praticamente todas as cidades da região.

Diante da movimentação intensa esperada para este domingo (27), a Polícia Rodoviária Estadual intensificou a orientação e o monitoramento do tráfego nos arredores da PR-092. A corporação informou que está em contato com a organização do evento para garantir a segurança dos fiéis e a fluidez no trânsito, especialmente no trecho recentemente liberado.

A reabertura dos viadutos representa um alívio tanto para os motoristas locais quanto para os romeiros, encerrando um período de incertezas e desvios provocados por uma obra que, apesar de recente, precisou de reparos antes de ser definitivamente entregue à população.