Professores de Arapoti participam de capacitação para o início do segundo semestre

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Os professores da Rede Municipal de Educação de Arapoti participam, nesta quinta-feira (24) e sexta-feira (25), de uma Formação Pedagógica organizada pela Secretaria Municipal de Educação para marcar o início do segundo semestre letivo. A programação reúne docentes de diferentes áreas e níveis de ensino em atividades voltadas ao planejamento e aprimoramento das práticas educacionais.

A abertura do encontro contou com a participação da secretária de Educação, Mayara Ferreira Cruz, e do prefeito Irani Barros. Durante a cerimônia, os gestores deram as boas-vindas aos educadores e destacaram a importância da qualificação docente como parte das ações de valorização da educação pública no município. Um dos primeiros momentos da programação foi voltado ao reconhecimento de boas práticas pedagógicas, em uma ação realizada em parceria com a cooperativa Sicredi. Professores que obtiveram os melhores índices educacionais no primeiro semestre foram premiados.

Um dos destaques da formação foi a palestra da professora Renata Quani, que integra o Núcleo de Cooperação Pedagógica com Municípios do Governo do Estado do Paraná. Durante sua apresentação, a palestrante abordou estratégias de trabalho baseadas na análise dos resultados obtidos ao longo dos primeiros meses do ano. A proposta incluiu reflexões sobre o planejamento de aulas, o acompanhamento da aprendizagem e a melhoria da atuação em sala de aula.

A programação da formação pedagógica também prevê oficinas temáticas, organizadas de acordo com as diferentes etapas de ensino e áreas de atuação dos professores. As oficinas são conduzidas por profissionais da própria rede ou convidados e têm o objetivo de oferecer uma abordagem mais prática e direcionada às necessidades específicas de cada grupo.

A iniciativa da Secretaria de Educação busca alinhar os objetivos pedagógicos do segundo semestre com base nos indicadores já observados nas escolas. Além disso, promove um espaço de troca de experiências entre os profissionais da educação, com foco na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. As atividades ocorrem em unidades escolares e espaços destinados à formação continuada dentro do município de Arapoti.