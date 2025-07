Arapoti analisa primeiras amostras das armadilhas contra o mosquito da Dengue

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A Secretaria Municipal de Saúde de Arapoti, nos Campos Gerais, iniciou uma nova etapa nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, com a análise das primeiras amostras coletadas por armadilhas ovitrampas. A iniciativa, conduzida pela equipe de Epidemiologia, busca mapear a incidência de ovos do mosquito no município, permitindo maior precisão nas estratégias de enfrentamento à doença.

As ovitrampas são armadilhas simples e de baixo custo, utilizadas para atrair fêmeas do mosquito que buscam locais para depositar seus ovos. Com a análise dos dados coletados, será possível identificar áreas com maior índice de proliferação e, com base nesses resultados, intensificar as ações de controle.

A estratégia visa otimizar o trabalho das equipes de campo e deve direcionar medidas específicas, como mutirões de limpeza em bairros com maior concentração de ovos. Essas ações complementam o trabalho rotineiro de visitas domiciliares já realizado pelos agentes de endemias, com o objetivo de eliminar criadouros e orientar a população sobre a importância da prevenção.

A utilização das ovitrampas permitirá uma resposta mais rápida e eficaz diante da identificação de focos do mosquito, especialmente em períodos de maior incidência de casos. A expectativa da Secretaria de Saúde é que o monitoramento sistemático por meio das armadilhas contribua para a redução do número de casos e para o controle da dengue na cidade.

As análises feitas nesta semana devem fornecer os primeiros resultados para o planejamento das próximas ações. A Secretaria reforça a importância da colaboração dos moradores no combate ao mosquito, mantendo quintais e terrenos limpos e sem recipientes que possam acumular água.