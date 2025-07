Família encontra homem que estava desaparecido em Siqueira Campos

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Na última terça-feira (22), uma família de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, passou por momentos de medo e desespero após Henrique da Silva Cardoso, um jovem de 28 anos de idade, desaparecer. No entanto, depois de horas de desespero em busca por notícias, a família conseguiu encontra-lo, ainda na noite da última terça-feira.

De acordo com a família, em entrevista com a Folha, Henrique havia aparecido na casa de sua mãe pela manhã, e deixou sua filha, de seis anos de idade, na casa da avó, para que fosse levada para a escola. Porém, depois disso, Henrique não foi mais visto, e a família encontrou um bilhete que ele havia deixado, afirmando que iria “sumir”.

“Ele trouxe a filha aqui na casa da mãe e deixou o bilhete falando que ia sumir, e que era para a gente cuidar da menina”, disse o irmão de Henrique, Engel da Silva Cardoso à Folha. Além do bilhete, horas mais tarde a empresa onde Henrique trabalha, uma distribuidora de gás, ligou para a família, contando que ele não havia aparecido no trabalho, e perguntando se estaria tudo bem com ele.

Em meio ao desespero, a família começou a procurar por Henrique na cidade. Nos grupos de WhatsApp e redes sociais, familiares, amigos e moradores da região divulgaram pedidos de ajuda para que Henrique fosse encontrado.

Contudo, cerca de 12 horas depois de seu desaparecimento, Henrique foi encontrado por volta das 18h50 por moradores, próximo à sua própria casa. “Acho que ele saiu meio mal, e voltou. Alguns moradores viram ele perto da casa e nos avisaram. Fomos até lá e conseguimos encontrar ele”, disse Engel à Folha.

Engel também contou que o irmão está bem, mas parece abatido. “Ele está bem sim, mas está bem abatidão”, comentou. No entanto, a ajuda dos moradores da região e da divulgação nas redes sociais, foram de extrema importância para que a informação chegasse ao máximo de pessoas possível para que, ao ser avistado, a população pudesse entrar em contato com a família para avisar, e assim foi feito.