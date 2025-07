Caminhada do Meio-Dia mobiliza população de Arapoti em defesa das mulheres

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Esta terça-feira (22) foi marcada por mais do que uma data no calendário — representou um compromisso coletivo com a luta por direitos e o enfrentamento à violência contra a mulher. Instituído como o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, o dia mobilizou cerca de 180 municípios em todo o Paraná. Em Arapoti, nos Campos Gerais, a população se uniu em uma caminhada especial, reforçando a importância da conscientização e da luta por justiça e igualdade.

Em Arapoti, dezenas de moradores se reuniram em frente à Praça do Chafariz para participar da caminhada, uma campanha representada por uma luta silenciosa, mas que chama a atenção da sociedade para um crime que ocorre com frequência, não apenas na região dos Campos Gerais ou no estado do Paraná, mas no Brasil e em outros países também.

Neste ato, de coragem e representatividade, moradores e empresas do município se uniram em um momento em que foram compartilhadas mensagens de força, luta, superação e busca por direitos. Durante a caminhada, representantes do município também marcaram presença, como o prefeito Irani José Barros, o vice-prefeito Potinho, e os vereadores Maria Olívia e Vavá, além da Promotora de Justiça, Mariana Silva.

Organizada pela Secretaria de Assistência Social, a caminhada contou com a participação de todas as secretarias, além do apoio da Polícia Militar neste momento de pura solenidade e compaixão pelas vítimas do crime e luta pela mudança nos direitos e justiça social.

A luta contra o feminicídio é contínua, mas a Caminhada do Meio-Dia vem se consolidando como um importante símbolo dessa mobilização. Realizada pela terceira vez em 2025, a iniciativa alcançou um marco histórico no Paraná, com a participação de 174 municípios. Na edição inaugural, em 2023, 74 cidades aderiram à campanha, número que subiu para 103 em 2024.