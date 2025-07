Morador de Siqueira Campos desaparece e deixa bilhete pedindo que cuidem da filha

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - A cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, está mobilizada em busca de Henrique da Silva Cardoso, um jovem de 28 anos de idade que desapareceu na manhã desta terça-feira (22). Casado e pai de uma menina de seis anos, Henrique foi visto pela última vez ao deixar a filha na casa da mãe, para que fosse levada à escola, e não foi mais visto desde então.

Henrique trabalha como entregador de gás na cidade, que entrou em contato com a família após notar sua ausência no trabalho. Segundo familiares, ele deixou um bilhete antes de desaparecer, dizendo que “iria sumir” e pedindo que cuidassem da filha.

“Ele deixou a filha aqui em casa hoje, para a mãe levar na escola, e deixou um bilhete dizendo que iria sumir, e que era para cuidar da filha dele”, contou o irmão de Henrique, Engel da Silva Cardoso, em entrevista com a Folha.

Contudo, a família está procurando desesperadamente por informações sobre o paradeiro de Henrique. “Ele é como um irmão para mim. Estou trabalhando, mas estou fazendo o que posso para compartilhar”, disse João Felipe, um amigo de Henrique, às lágrimas enquanto conversava com a reportagem.

Henrique, pai de uma menina de seis anos, casado e trabalhador, morava no bairro Nascente do Sol. A família busca por qualquer informação sobre seu paradeiro. Qualquer informação sobre o paradeiro de Henrique pode ser repassada para Engel através do telefone 43 9804-0322.