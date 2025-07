Governo destina R$ 260 mil para unidade socioeducativa do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - As 28 unidades de socioeducação do Paraná, que acolhem adolescentes em conflito com a lei, vão passar por reformas. Pertencentes ao Governo do Estado e geridas pela Secretaria da Justiça e Cidadania, as unidades receberão investimentos de R$ 8 milhões, em recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), com plano aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca-PR). No Norte Pioneiro, a unidade de Santo Antônio da Platina receberá R$ 260 mil para as obras.

O edital para contratação de empresa que fará as obras previstas está em andamento e o pregão eletrônico que definirá a vencedora está agendado para esta terça-feira, 22 de julho, às 10h.

O secretário da Justiça e Cidadania, Valdemar Jorge, explica que a contratação integra o planejamento emergencial definido pela Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura da Seju. “Faremos todo o esforço para que as nossas unidades recebam melhorias que possibilitem condições dignas de trabalho para os servidores públicos e para as atividades de formação profissional para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas”, disse o secretário. “Esta licitação é só o começo, porque novos projetos estão a caminho”.

A licitação para a realização das obras será na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, com validade de um ano (prorrogável). O aviso de licitação foi publicado no dia 8 de julho no Portal Nacional de Contratações Pública.

Os serviços contemplam pintura e revitalização, manutenção dos alojamentos, troca de telhados, reparos para evitar infiltrações, melhorias nas calçadas e acessos externos, criação de banheiros e alojamentos adaptados para pessoas com deficiência, revisão elétrica e hidráulica e adequações nas áreas de convivência.

“Essas unidades são espaços de cuidado, de reconstrução e transformação. Cada banheiro reformado, cada parede pintada, cada calçada segura representa um gesto concreto de respeito aos adolescentes e aos profissionais que atuam no sistema”, acrescenta a arquiteta Sabrina Navarro, da Seju. Segundo ela, todos os alojamentos serão pintados com cores mais harmônicas, trazendo conforto.

Para facilitar o processo licitatório, as unidades foram organizadas em sete lotes regionais. O início das obras está previsto para setembro de 2025 e elas serão executadas em quatro fases, até janeiro de 2027. Os maiores investimentos estão previstos para o Cense Laranjeiras do Sul (R$ 500 mil) e de Curitiba (R$ 480 mil).