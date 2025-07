Itaú anuncia fim das atividades na Agência de Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti, nos Campos Gerais, pode perder uma opção bancária nos próximos dias. De acordo com a informações divulgadas pelo Sindicato dos Bancários de Arapoti e Região, o Itaú anunciou o fim das atividades da agência no município.

Conforme as informações, a agência do Itaú em Arapoti foi aberta no período em que a empresa Inpacel se instalou no município, na década de 1990. Um dos atrativos foi a movimentação financeira e econômica na região durante o período. A princípio, apesar da confirmação, não há data oficial para o fechamento definitivo da agência.

O presidente do Sindicato dos Bancários de Arapoti e Região, Alex Almeida, destacou que a decisão pegou todos de surpresa, tanto os clientes, quanto funcionários do banco. “Estamos acompanhando esse processo para cobrar a manutenção dos empregos, realizando as transferências para agências próximas, sabendo que nelas o quadro de pessoal é muito enxuto”, comentou.

Já o banco Itaú tem informado que o fechamento de agências pelo país segue a estratégia de reestruturação da rede bancária que tem sido motivada devido a queda no número de clientes que utilizam agências físicas.

Caso a decisão seja irreversível, os moradores de Arapoti passam a contar com agências físicas do Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Já os clientes do Itaú terão que buscar atendimento presencial em cidades vizinhas como Wenceslau Braz ou Jaguariaíva.