Seminário regional debate segurança pública em cidades do Norte Pioneiro

Redação - Amunop

BANDEIRANTES - A mesorregião que compreende os municípios das associações Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) e Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) recebeu recentemente um Seminário de Segurança Pública que reuniu lideranças políticas e comunitárias. O evento foi promovido com apoio das regionais da Casa Civil e contou com a presença do secretário estadual de Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Antes do seminário, o secretário participou da inauguração do novo prédio do programa “Anjo Azul” e, em seguida, esteve em reunião com o prefeito de Bandeirantes, Jaelson Matta, no gabinete municipal. No encontro, que também contou com a presença de deputados, vereadores e demais autoridades, foi reforçado o pedido para a construção de novas instalações para a Polícia Civil no município. O prefeito destacou a relevância da visita do coronel Hudson e agradeceu o compromisso do Governo do Estado com a segurança da região.

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli acompanhou a agenda e afirmou que o atual modelo de gestão da Secretaria de Segurança Pública tem promovido avanços significativos na área. A visita técnica e institucional encerrou-se com a realização do seminário no anfiteatro da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes.

Durante o seminário, o secretário Hudson Teixeira apresentou um panorama da segurança pública no Paraná, detalhou investimentos já realizados e adiantou projetos que serão executados ainda neste segundo semestre. Entre os temas abordados, estiveram a ampliação do atendimento das forças de segurança, a modernização de equipamentos e veículos, além da melhoria na estrutura física de delegacias e batalhões da Polícia Militar.

O coronel Perovano também participou do evento com uma palestra sobre Patrulha Escolar e Lei Maria da Penha, destacando ações preventivas no ambiente escolar e medidas de proteção às mulheres. Os presidentes da Amunop, Paulinho Branco, e da Amunorpi, Régis William, agradeceram ao secretário e à equipe pela realização do seminário e enfatizaram a importância do encontro para o fortalecimento da segurança na região.