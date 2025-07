Acidente fatal e morte de jovem durante partida de futebol chocam Santo Antônio da Platina

No mesmo dia, um casal perdeu a vida em um grave acidente na BR-153 e um jovem de 24 anos faleceu após sofrer um infarto fulminante durante uma partida de futebol - Fotos de arquivos pessoais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O sábado (19) foi marcado por duas tragédias em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, que deixaram a cidade em estado de choque e profundo luto. No mesmo dia, um casal perdeu a vida em um grave acidente na BR-153 e um jovem de 24 anos faleceu após sofrer um infarto fulminante durante uma partida de futebol.

No início da tarde, Laércio Lemes da Silva Junior, de 37 anos, e Marina Rodrigues Coneglian Rodine, de 32, morreram no local após a motocicleta em que estavam ser atingida, supostamente, por dois caminhões que fugiram sem prestar socorro. O acidente aconteceu na BR-153, quando o casal retornava de Guapirama para Santo Antônio da Platina. Eles deixam uma filha de 15 anos e a tragédia abalou familiares e amigos. Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos atuaram na ocorrência, que ainda está sob investigação.

Horas depois, uma nova fatalidade. Valdir Andryjak Júnior, de 24 anos, conhecido como “Gordão do Cabeçote”, faleceu durante uma partida de futebol após sofrer um infarto fulminante. Bastante conhecido na cidade, Valdir trabalhava na retífica de motores Platina e era querido pela comunidade automotiva local, onde conquistou muitos amigos.

As duas perdas no mesmo dia provocaram grande comoção em Santo Antônio da Platina e em toda a região do Norte Pioneiro. Nas redes sociais, mensagens de pesar se multiplicaram em homenagem às vítimas, que agora deixam saudade e um vazio irreparável em suas famílias e entre os amigos.

Com informações do Portal Tanosite - www.portaltanosite.com