Padre sofre grave acidente na PR-092 e mobiliza corrente de orações no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

QUATIGUÁ - Um grave acidente registrado no início da noite de sábado (19) deixou em estado crítico o padre Leandro Malaquias, de 27 anos, da Diocese de Jacarezinho. A colisão entre o veículo que o sacerdote conduzia e uma carreta mobilizou a Igreja Católica do Norte Pioneiro, que desde então formou uma corrente de orações pela recuperação do religioso, muito querido na região.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h25 no trevo de acesso ao município de Quatiguá, trecho da rodovia PR-092, conhecido pelo alto fluxo de veículos e pelo histórico de acidentes. O padre dirigia um Chevrolet Cobalt, pertencente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus, quando houve a colisão com uma carreta Scania. O motorista da carreta, de 41 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada das autoridades. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para ingestão de álcool.

Equipes de socorro prestaram atendimento ao padre ainda no local. Dada a gravidade dos ferimentos, ele foi levado inicialmente ao hospital de Quatiguá, sendo transferido logo em seguida para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, onde passou por cirurgia de emergência e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Informações obtidas pela reportagem indicam que o quadro clínico do religioso segue grave, porém estável. A equipe médica avalia a possibilidade de transferência para um hospital em Londrina, onde poderá receber atendimento especializado, dependendo da evolução do estado de saúde e da disponibilidade de vaga.

A Pastoral da Comunicação (Pascom) do Santuário Sagrado Coração de Jesus divulgou nota oficial nas redes sociais pedindo orações pela vida do padre Leandro. Fiéis de Ibaiti, Quatiguá e diversas cidades do Norte Pioneiro se manifestaram com mensagens de fé e apoio, reforçando a união da comunidade católica em torno da recuperação do sacerdote. Ordenado recentemente, padre Leandro se destacava como uma jovem liderança dentro da Igreja, com forte atuação pastoral e envolvimento em ações sociais e eventos religiosos voltados especialmente à juventude.