Suspeito invade residência e espanca casal de idosos em Calógeras

Redação - Folha Extra

CALÓGERAS - Um suspeito invadiu a residência de um casal de idosos e agrediu covardemente as vítimas. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (17) no Distrito de Calógeras, em Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, por volta da 01h00 o suspeito invadiu a residência enquanto o casal de idosos dormia. Em seguida, o indivíduo foi até o quarto das vítimas e começou a bater com um aparelho celular no rosto do idoso e também contra a idosa. Segundo as vítimas, a todo momento o agressor pedia por dinheiro. Após alguns momentos agredindo as vítimas, o criminoso deixou a residência sem levar nada.

O casal procurou a delegacia da Polícia Civil de Arapoti para registrar o boletim de ocorrência da situação e, em seguida, foi ao hospital 18 de Dezembro para receber atendimento médico visto que tanto o homem quanto a mulher apresentavam ferimentos e lesões causados pelo agressor.

A equipe da Polícia Civil segue investigando o caso.