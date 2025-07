Mãe encontra escorpião-amarelo no quarto da filha em Calógeras

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Há cerca de duas semanas, uma família levou um grande susto ao encontrar um escorpião-amarelo dentro de casa, no Distrito de Calógeras, em Arapoti, região dos Campos Gerais do Paraná. O animal foi visto logo pela manhã no quarto de uma criança de oito anos de idade. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O caso ganhou veio à tona após a morte de um menino de três anos, vítima de uma picada de escorpião da mesma espécie no município de Cambará, localizado na região do Norte Pioneiro. O episódio acendeu o alerta de muitas famílias que vivem em áreas urbanas e rurais, onde há maior risco de aparecimento desse tipo de animal peçonhento.

Na tarde desta quinta-feira (17), a reportagem da Folha conversou com Thays Mayara, mãe da criança. Segundo ela, o escorpião foi visto no momento em que entrava no quarto da filha, que já estava acordada.

“Foi logo de manhã, eu entrei no quarto da minha filha e vi o escorpião na parede”, contou Thays, relatando o susto que tomou ao perceber o perigo dentro de casa.

Ainda de acordo com a moradora, o animal foi eliminado antes de causar qualquer ferimento. “Nós ficamos com medo quando vimos o escorpião, mas matamos ele e ninguém foi picado”, disse.

A família vive em uma chácara no distrito, onde a presença de escorpiões já havia sido notada anteriormente. “Nós moramos em uma chácara, e sim, já apareceram escorpiões aqui em casa outras vezes”, afirmou a mãe.