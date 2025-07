Arapoti participa de encontro regional de Políticas Públicas promovido pelo Sebrae

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Nesta quinta-feira (17), representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Arapoti, nos Campos Gerais, participaram de um encontro regional de Políticas Públicas promovido pelo Sebrae, em Ponta Grossa. O evento reuniu lideranças de diversos municípios com foco no fortalecimento do comércio e da indústria, visando a geração de empregos e a ampliação de oportunidades de negócios na região.

O encontro teve como objetivo promover o alinhamento entre gestores públicos e instituições parceiras para a construção de políticas que estimulem o crescimento econômico local e regional. A programação incluiu debates sobre boas práticas na gestão pública voltada ao empreendedorismo, incentivo à formalização de empresas, desburocratização e apoio técnico a micro e pequenas empresas.

A equipe de Arapoti esteve representada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Onofre Louzada, pela chefe de setor Evelyn Frandini e pelo servidor Elias de Jesus da Silva Junior. A participação no evento reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável, a melhoria do ambiente de negócios e a valorização do empreendedorismo como motor da economia local.

Durante o encontro, também foram apresentadas estratégias para estimular o crescimento de cadeias produtivas locais e regionais, integrando ações entre municípios vizinhos. O Sebrae destacou o papel dos governos municipais na construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor produtivo e na articulação de parcerias que contribuam com o desenvolvimento econômico de forma estruturada.

A troca de experiências entre os participantes permitiu o compartilhamento de iniciativas que já vêm sendo aplicadas com sucesso em diferentes regiões do Estado. Arapoti segue acompanhando as agendas regionais e integrando-se a programas que visam impulsionar o crescimento do município por meio do apoio direto ao setor produtivo.