Polícia Civil desarticula esquema de jogos de azar e tráfico de drogas em bar do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Na tarde da última quinta-feira (17), uma equipe da Polícia Civil desarticulou um esquema de jogos de azar em um bar da cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Além do esquema de apostas, o estabelecimento possuía denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a ação foi realizada após a expedição de um mandado de busca domiciliar, expedido após denúncias apontarem que o estabelecimento, localizado na Vila São Cristóvão, estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas no município.

Frente às denúncias e o mandado de busca, uma equipe de policiais se deslocou até o estabelecimento, onde encontrou uma máquina de jogo de azar, que foi apreendida. Com isso, a proprietária, uma mulher de 54 anos de idade, foi conduzida para lavratura de termo circunstanciado pela prática da contravenção penal de jogos de azar.

Na sequência, a mulher foi liberada, assumindo o compromisso de comparecer em audiência no Juizado Especial Criminal. O caso deve seguir em investigação, tanto pela denúncia da relação com o tráfico de drogas quanto pelos jogos de azar.