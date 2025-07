Denúncia anônima ajuda polícia a prender mulher que vendia drogas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Denúncias anônimas ajudaram a equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina a realizar a prisão de uma mulher que vendia drogas no bairro Vila São José. A operação policial para cumprimento de mandado aconteceu na manhã desta quarta-feira (16).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os policiais receberam informações via telefone 181 de que uma residência situada a Vila São José estava sendo utilizada por uma mulher como ponto para o comércio de drogas. Com isso, a equipe conseguiu junto a Justiça um mandado de busca e apreensão.

Com isso, na manhã desta quarta-feira os agentes foram até o local para realizar as buscas. Durante a ação, foram encontradas dez pedras de crack prontas para serem comercializadas, uma bucha de cocaína e uma quantia em dinheiro, além de um aparelho celular que também foi apreendido.

Frente aos fatos, a jovem de 18 anos, alvo da operação, foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas sendo encaminhada a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas e objetos apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.