Prefeitura de Arapoti vai instalar “armadilhas” contra o mosquito da Dengue

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta quarta-feira (16) a instalação de 68 armadilhas do tipo ovitrampa em pontos estratégicos do município. A ação segue as novas Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle das Arboviroses Urbanas e tem como foco o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A definição da estratégia ocorreu em reunião realizada na última segunda-feira (14) entre a equipe técnica da Secretaria de Saúde e a representante da 3ª Regional de Saúde, Priscila Ferreira. Durante o encontro, foi elaborado o grid de mapeamento que estabelece os locais onde as armadilhas serão colocadas, com base em critérios técnicos de monitoramento e risco epidemiológico.

As ovitrampas são armadilhas simples e eficazes utilizadas para identificar a presença do mosquito Aedes aegypti. Elas atraem as fêmeas do vetor para depositarem ovos em recipientes controlados, o que permite à Vigilância Epidemiológica monitorar a densidade de infestação em diferentes áreas da cidade. A coleta das amostras ocorrerá mensalmente ao longo dos próximos meses, possibilitando a análise dos dados e o direcionamento de ações mais precisas de controle.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a instalação das ovitrampas é uma medida estratégica diante do atual cenário epidemiológico, especialmente em períodos do ano com clima mais favorável à reprodução do mosquito. A escolha dos pontos de instalação levou em consideração a necessidade de ampliar o alcance do monitoramento e intensificar ações preventivas em áreas com maior vulnerabilidade à transmissão das arboviroses.

A iniciativa visa fortalecer a vigilância ativa e antecipar o surgimento de surtos, promovendo um controle mais eficaz da proliferação do Aedes aegypti no município.