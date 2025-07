Caminhoneiro é assaltado e feito de refém em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Na madrugada da última terça-feira (15), um caminhoneiro viveu momentos de terror e desespero após ser sequestrado por criminosos armados na PR-239, entre as cidades de Jaguariaíva e Piraí do Sul, nos Campos Gerais. Além do sequestro, os criminosos furtaram o caminhão, que foi recuperado pela Polícia Militar em uma área rural da cidade de Arapoti.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, o crime aconteceu entre as 01h00 e 02h00 da manhã, enquanto ele seguia viagem sentido à cidade de Paranaguá. Ao passar pela cidade de Jaguariaíva, o caminhoneiro percebeu que estava sendo seguido por um veículo branco.

Ao notar a perseguição, o caminhoneiro tentou sair para o acostamento, mas o carro não o ultrapassou. Logo em seguida, o caminhão parou de funcionar misteriosamente. Neste momento, dois indivíduos armados saíram do veículo e anunciaram o assalto, sendo que um dos assaltantes assumiu a direção do caminhão, enquanto o outro obrigou o motorista a deitar-se na cama da cabina, com o rosto voltado para os fundos.

Cerca de 15 quilômetros após o pedágio de Jaguariaíva, sentido Piraí do Sul, os criminosos pararam o caminhão. O motorista e um dos assaltantes desceram, enquanto o outro fugiu com o veículo.

Por cerca de três horas, a vítima foi mantida sob vigilância, até que, por volta das 05h00, o assaltante foi resgatado por um veículo que ainda não foi identificado. Após a fuga, o motorista conseguiu ajuda de populares e se deslocou até a Delegacia de Polícia Civil de Arapoti, onde registrou a ocorrência.

Paralelamente, a Polícia Militar localizou o caminhão abandonado em uma estrada rural, em meio à mata. O veículo foi encaminhado à delegacia, onde foi devolvido ao motorista. Os autores do crime estavam encapuzados e ainda não foram identificados, mas o caso segue sob investigação.