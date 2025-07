Projeto da AMCG apresenta pontos turísticos e belezas naturais de Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Na última segunda-feira (14), a Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) lançou o segundo vídeo do projeto “Curta Mais os Campos Gerais”, uma iniciativa desenvolvida para apresentar os pontos turísticos, as belezas naturais e atrações dos municípios da região. No segundo episódio, o projeto mostra os principais destaques da cidade de Jaguariaíva, reconhecida por suas belezas, espiritualidade e relevância histórica.

O projeto foi lançado no final do mês de junho, tendo seu primeiro episódio gravado na cidade de Arapoti. Trazendo um pouco da história do município, as tradições e os encantos, o episódio marcou o início de uma nova etapa nos Campos Gerais, destacada pelo impulso no setor turístico, promovido pelo novo projeto da Associação.

Já na última segunda-feira, o projeto ganhou mais uma experiência. Com apoio da prefeitura, através de suas secretarias, a cidade de Jaguariaíva foi o palco do segundo episódio, dando forma ao início de um projeto que promete revolucionar a propagação do turismo nas cidades da região.

No episódio, a AMCG destacou que a cidade de Jaguariaíva é reconhecida em todo o Brasil por suas belezas naturais, espiritualidade e relevância histórica, encantando os turistas com uma natureza exuberante, aventuras radicais e um patrimônio histórico e cultural que guarda a essência dos Campos Gerais.

Entre os atrativos destacados no episódio, a AMCG apresentou as cachoeiras, trilhas e cânions que atraem e encantam turistas de diversas localidades. O Vale do Codó é um destes exemplos, que guarda paisagens deslumbrantes, assim como a cachoeira Véu da Noiva, que deixa a cidade ainda mais atrativa.

A religiosidade também é um dos destaques do episódio, revelando a união entre a fé e a natureza da cidade, como a história da Santa do Paredão. O legado do tropeirismo também reforça a importância cultural da cidade, com histórias e marcos antigos deixados pelos Tropeiros.

Na área da culinária, o episódio revela uma curiosidade que muitos ainda não sabem. Jaguariaíva é conhecida por ter a Quireirada como seu prato principal, homenageando a história antiga dos Tropeiros.

Contudo, o próximo episódio deve ser lançado em breve pela Associação, apresentando e revelando curiosidades, tradições, culturas e as belezas naturais de outros municípios da região.