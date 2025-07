Arapoti inicia curso técnico de manutenção e entrega kits escolares nas escolas municipais

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais, deu início nesta semana a duas ações voltadas à educação e à qualificação profissional no município. Uma turma de aproximadamente 20 alunos começou o curso de Gestão em Manutenção, oferecido gratuitamente por meio de parceria entre o município e o Senai. A capacitação tem como objetivo preparar profissionais para atuar no planejamento, organização e controle de atividades de manutenção em empresas.

Com carga horária total de 30 horas, o curso é ministrado pelo professor Leandro Camargo Claro dos Santos. A recepção dos alunos contou com a presença da chefe de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, Evelyn Frandini, da orientadora do Senai, Geiza Santos, e do técnico de ensino Joesley Sowa. As aulas acontecem ao longo dos próximos dias e integram a política pública de incentivo à qualificação técnica para o mercado de trabalho local.

Paralelamente, as escolas da rede municipal de ensino começaram a receber os kits de uniformes e materiais escolares que serão entregues aos alunos após o recesso de julho. A distribuição faz parte de um investimento da Prefeitura de Arapoti que contempla cerca de 3 mil estudantes da educação básica. Cada aluno receberá um kit completo, garantindo que nenhum fique sem os itens necessários para o retorno às aulas.

A entrega dos materiais é realizada diretamente nas unidades escolares e visa atender toda a rede de ensino municipal. A ação envolve desde o transporte e logística até a organização para distribuição em cada escola. Os kits incluem itens de uso diário em sala de aula, além de uniformes completos, que estarão disponíveis para todos os alunos logo no início do segundo semestre letivo.