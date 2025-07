Mulher com mandado por tráfico é presa após esfaquear o marido

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Uma mulher foi presa na noite da segunda-feira (14) acusada de esfaquear o marido. A ocorrência atendida pela Guarda Municipal foi registrada no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Além do flagrante, os agentes ainda constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra a suspeita.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Guarda Municipal, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de agressão com arma branca registrada em uma residência situada ao bairro Santa Cecília. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram recebidos pela suspeita que passou a relatar que apenas se defendeu das agressões realizadas pelo marido. Com isso, os policiais realizaram uma consulta no sistema sendo constatado que a mulher ainda tinha um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas em aberto.

Frente aos fatos, ela foi presa e encaminhada ao departamento penitenciário onde permanece a disposição da Justiça. Não foram divulgadas maiores informações sobre o estado de saúde do homem.