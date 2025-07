Polícia Militar apreende adolescentes envolvidos com tráfico de drogas em município da região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Na tarde da última segunda-feira (14), três menores foram apreendidos por envolvimento com tráfico de drogas na cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A ação foi realizada durante um patrulhamento da Polícia Militar, que visualizou o grupo em atividade suspeita em uma esquina da cidade. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem.

De acordo com as informações oficiais da PM, durante o patrulhamento, um dos menores foi flagrado tentando se desfazer de um pacote branco, que foi repassado a outro indivíduo, que jogou o pacote no chão quando os policiais se aproximaram. Devido à atividade suspeita, os policiais optaram pela abordagem dos menores.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o pacote jogão no chão por um dos jovens continha uma bucha com 115 pedras de crack. Com os outros envolvidos, também foram encontrados celulares e a quantia de R$ 191 em dinheiro. Questionados sobre a origem do valor, os menores confessaram ser proveniente da venda de drogas.

Frente aos fatos, todos os adolescentes foram conduzidos à sede da Companhia da Polícia Militar para a confecção do boletim de ocorrência e, em seguida, apresentados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.