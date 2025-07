Obras do novo prédio do CRAS Central avançam em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - As obras do novo prédio que abrigará o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Central de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, seguem em ritmo acelerado. O projeto está em andamento com o objetivo de modernizar e ampliar a estrutura dedicada ao atendimento social da população. Com área total de 185,85 metros quadrados, a nova unidade contará com seis salas destinadas a diferentes serviços da assistência social.

A construção do novo espaço busca garantir melhores condições de trabalho para as equipes técnicas e, ao mesmo tempo, proporcionar um ambiente mais adequado para o acolhimento da comunidade atendida. Atualmente, o CRAS Central desempenha um papel estratégico na rede de proteção social básica, atuando junto a famílias em situação de vulnerabilidade, com foco na prevenção de riscos sociais e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

A nova estrutura foi planejada para comportar diversos serviços que integram a política de assistência social, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), atendimentos individuais, oficinas coletivas e encaminhamentos para outras políticas públicas. O espaço também será utilizado para ações socioeducativas, orientações e cadastros em programas sociais, como o Cadastro Único e o Bolsa Família.

A expectativa é que, com o novo prédio, o CRAS Central de Arapoti consiga atender um número maior de famílias, com mais conforto e privacidade. A ampliação da estrutura também deve contribuir para melhorar a eficiência dos serviços prestados.

A construção é executada com recursos públicos e supervisionada por equipes técnicas do setor de obras do município. Ainda não há data oficial para a conclusão da obra, mas a previsão é de que os serviços sejam finalizados nos próximos meses, conforme o andamento do cronograma.