Norte Pioneiro recebe deputados e governo lança novo programa para o turismo da região

Redação - AEN e Assembleia

JACAREZINHO - O governador em exercício Darci Piana e deputados da Assembleia Legislativa do Paraná participaram nesta quinta-feira (10) da abertura oficial da 30ª edição da Feira Ecológica, Turística, Industrial e Agropecuária de Jacarezinho (Fetexas), no Norte Pioneiro do Estado. Durante o evento, a região foi oficialmente reconhecida como um dos 18 territórios turísticos do Paraná, com o objetivo de fortalecer o setor nos municípios locais. A programação também contou com a realização da 24ª edição da Assembleia Itinerante, que levou os trabalhos do Legislativo estadual ao interior, permitindo o contato direto entre parlamentares e a população.

Com a formalização do território turístico, o Governo do Paraná pretende direcionar recursos a projetos com maior potencial, após análise técnica das demandas dos 29 municípios que integram a região. A proposta busca explorar as vocações turísticas locais como ferramenta de desenvolvimento econômico, geração de renda e valorização cultural. Segundo Darci Piana, o Estado tem criado um ambiente favorável ao crescimento do turismo. “Essa é uma das nossas prioridades e temos conseguido, de maneira geral, fazer o turismo crescer no Paraná. Isso é fruto dos investimentos que têm sido feitos nesta área, tanto por parte do Estado quanto da iniciativa privada, e da promoção das nossas atrações”, afirmou.

O secretário estadual de Turismo, Leonaldo Paranhos, destacou que a equipe técnica da pasta está realizando reuniões com prefeitos e empresários para entender as necessidades locais e elaborar um relatório estratégico. Um desses encontros ocorreu durante a Fetexas. “Chegamos com a nossa equipe, ouvimos as demandas e, com isso, vamos elaborar um relatório para ver como o Estado pode colaborar, o que pode ser melhorado, o que está bem desenvolvido”, explicou. Os dados coletados vão subsidiar decisões sobre infraestrutura, capacitação profissional e outros investimentos no setor.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Paraná registrou um crescimento de 4,4% nas atividades turísticas no primeiro quadrimestre de 2025. A receita do setor também teve alta, com aumento de 9,8% no mesmo período. O Norte Pioneiro se destaca pelos segmentos de turismo náutico, rural, religioso e de aventura, além de seu rico patrimônio histórico e cultural, já que a região foi uma das principais portas de entrada da colonização paranaense no século XIX.

Simultaneamente à abertura da feira, Jacarezinho sediou a 24ª edição da Assembleia Itinerante, projeto da Assembleia Legislativa do Paraná criado em 2023 para aproximar o Legislativo estadual das comunidades do interior. O programa já coletou mais de 5,7 mil sugestões e propostas de cidadãos em diversas regiões do Estado. Na estrutura montada dentro da Fetexas, a população pôde conversar diretamente com os parlamentares, apresentar demandas e conhecer as iniciativas em andamento no Legislativo.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou que o projeto tem como foco a descentralização do poder e o fortalecimento do diálogo com as lideranças locais. “Estamos aqui para prestar contas, ouvir demandas, trazer soluções e mostrar o que estamos fazendo. Permitir que pessoas que não conseguem ir até Curitiba possam conversar com seus representantes”, disse. Ele ainda ressaltou que o Legislativo paranaense é o único do país que devolve quase metade de seu orçamento, revertendo os recursos em investimentos para os municípios.

A Fetexas, que completou 30 anos em 2025, é considerada a maior festa de cultura texana do Brasil e uma das principais feiras agropecuárias do Norte Pioneiro. O evento reúne atrações musicais, gastronômicas, esportivas e culturais, movimentando a economia da cidade e da região. De acordo com o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, a feira é um símbolo de crescimento e valorização da identidade local. “Hoje, a nossa Fetexas é a maior festa texana de todo o Brasil. Todos os anos, a gente traz alguns dos melhores e maiores shows do País. Estamos fazendo essa festa crescer com muita alegria, com muito amor", afirmou.