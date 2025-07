Jovem morre após colidir contra micro-ônibus em Arapoti

DA REDAÇÃO/VOZ DO POVO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Na manhã desta segunda-feira (14), um jovem de 25 anos de idade morreu após colidir frontalmente contra um micro-ônibus na cidade de Arapoti, região dos Campos Gerais. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e veio a óbito no hospital.

De acordo com informações, o acidente aconteceu na avenida Thereza de Souza Carneiro, onde o motociclista colidiu frontalmente com o micro-ônibus. No momento do acidente, o motorista do micro-ônibus, um homem de 65 anos de idade, acionou imediatamente o socorro para auxiliar o motociclista, que ficou gravemente ferido.

No local do acidente, o jovem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital 18 de Dezembro, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito momentos depois.

A Polícia Civil também foi acionada para atender a ocorrência com os procedimentos de praxe, e a motocicleta foi recolhida por apresentar pendências administrativas.