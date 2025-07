Cavalo amarrado é atacado por pitbull no Paraná; vídeo registra momento de desespero do animal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

GUARAPUAVA - Um caso de ataque entre um cachorro Pitbull e um cavalo, registrado na manhã de sexta-feira (11), em Guarapuava, região central do Paraná, vem repercutindo nas redes sociais e reacende um debate importante: os riscos da guarda de animais em áreas urbanas.

Um vídeo gravado por moradores mostra o momento de tensão em que um cavalo, amarrado ao muro de uma construção no Bairro Santana, é atacado por um cão da raça pitbull que havia fugido do quintal de uma residência próxima. As imagens mostram o cavalo tentando se desvencilhar do ataque enquanto o pitbull se enrosca na corda que o prendia. Três homens aparecem tentando separar os animais – entre eles, os próprios tutores.

O episódio aconteceu na Rua Frei Caneca, uma via de circulação residencial. Segundo testemunhas, os tutores conseguiram conter a situação após alguns minutos de desespero. Apesar dos ferimentos, o cavalo sobreviveu.

A Polícia Militar informou que não houve registro formal da ocorrência, e até o momento, não há confirmação se os tutores procuraram atendimento veterinário para os animais ou se serão responsabilizados.

Em nota, defensores da causa animal ouvidos pela Folha Extra alertam para a necessidade de responsabilidade dos tutores de cães de guarda ou de grande porte, sobretudo em regiões urbanas. "Manter um animal solto, sem supervisão ou em condições precárias de contenção, representa risco não apenas para outros animais, mas também para pessoas. É fundamental que tutores compreendam que a guarda responsável vai muito além de alimentar e abrigar: envolve garantir segurança, bem-estar e controle", comentou um ativista da causa.

Também chama atenção o fato de o cavalo estar amarrado em via pública, o que levanta questionamentos sobre o uso de animais de tração ou montaria em zonas residenciais, muitas vezes sem fiscalização adequada.