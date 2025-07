Briga de casal termina em caso de polícia no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Na noite da última quinta-feira (10), uma briga de casal terminou em caso de polícia no Norte Pioneiro. A situação foi registrada no município de Santo Antônio da Platina, quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a um caso de violência doméstica, onde um homem teria agredido sua convivente. No local, o homem contou aos policiais que ele havia sido agredido, e então ambos foram encaminhados para os procedimentos cabíveis.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 23h00 e, segundo a denúncia, a mulher estava sendo agredida por seu convivente. No local, os policiais encontraram a vítima alterada e, inicialmente, sem condições de relatar o que havia acontecido.

Durante a conversa, a mulher disse aos policiais que estava sentindo uma dor intensa na orelha direita, e indicou que havia sido agredida pelo companheiro. Frente a isso, a equipe constatou que a orelha estava vermelha e inchada, além de notarem diversos arranhões na barriga e no braço esquerdo da mulher.

Localizado, o suspeito contou aos policiais que, ao chegar em casa, sua companheira começou a agredi-lo. Além disso, ele mostrou aranhões no rosto e também no pescoço, que teriam sido causados pela mulher. O homem também contou à equipe que a mulher havia se cortado com uma navalha.

Foto: 2ºBPM

Contudo, os policiais realizaram uma revista pessoal no homem, onde encontraram, em um dos seus bolsos, uma porção de maconha, pesando aproximadamente 10,4 gramas. Frente aos fatos, o casal foi encaminhado ao pronto-socorro para procedimentos médicos e, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Na presença da mãe, a mulher confirmou aos policias que os cortes haviam sido autoinfligidos, mas que a lesão na orelha realmente havia sido causada pelo companheiro, mas ela não soube dizer se a lesão foi causada por soco ou chute.

Agora, o casal permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis ao caso.