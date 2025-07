Crianças participam de experiência imersiva no Campo do Bombeiro Mirim em Santo Antônio da Platina

O último sábado (05) foi marcado por um evento especial na cidade de Santo Antônio da Platina, região do Norte Pioneiro. O Campo do Bombeiro Mirim foi o palco de um dia diferenciado para as crianças que compõem o projeto Bombeiro Mirim, proporcionando um dia de experiências imersivas, com vivências práticas e integração inspirados na rotina dos bombeiros militares.

A atividade reuniu pelotões das cidades de Jacarezinho e de Santo Antônio da Platina, promovendo um dia repleto das experiências práticas que foram inspiradas no dia a dia dos oficiais militares. Entre as ações desenvolvida no período da manhã, os participantes foram envolvidos em oficinas e simulações que abordaram temas como orientação, primeiros socorros, combate a incêndio, liderança, trabalho em equipe, hierarquia e disciplina.

Atividades no período da manhã contaram com oficinas e simulações que abordaram temas como orientação, primeiros socorros, combate a incêndio e outros. Foto: 3º CIBM

Além disso, foi realizado um Momento Cívico e exercícios de ordem unida, reforçando os valores de patriotismo, respeito e responsabilidade. Já no período da tarde, as atividades tiveram um caráter mais lúdico e integrativo, com gincanas recreativas, cabo de guerra, queimada e futebol, proporcionando às crianças momentos de lazer e descontração, aliados à prática do companheirismo e da união.

No período da tarde foram realizadas as atividades lúdicas, com diversas brincadeiras. Foto: 3º CIBM

A iniciativa reforça o compromisso da 3ªCIBM com a formação cidadã de crianças e adolescentes, por meio da valorização de princípios como disciplina, solidariedade e espírito de equipe, preparando-os para uma convivência social mais consciente e colaborativa.

O Campo do Bombeiro Mirim se consolidou como uma experiência inesquecível, tanto para os participantes quanto para os instrutores e familiares, coroando com êxito o encerramento de mais uma etapa do projeto.