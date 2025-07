Idoso é atropelado por carro no trevo de Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - No início da tarde desta quinta-feira (10), um idoso foi atropelado por um Fiat Palio em um dos trevos que dá acesso ao município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. De acordo com apurações da reportagem, o idoso foi encaminhado ao hospital consciente, e sem ferimentos graves.

O acidente ocorreu por volta das 13h, no trevo de acesso à cidade, nas proximidades do Colégio Estadual Professor Milton Benner. Conforme as apurações iniciais, um idoso estava saindo da cidade em sua bicicleta, trafegando por uma rua lateral à rua Nicolau Maluf Dabul, via que leva diretamente ao trevo da PR-092.

Acidente aconteceu no ponto onde as duas ruas se encontram. Foto: Davi Martins/Folha Extra

No momento em que o idoso tentou atravessar para a rodovia, o condutor do Fiat Palio, que seguia no mesmo sentido, porém na rua Nicolau Maluf Dabul, acabou colidindo com a bicicleta no ponto onde as duas vias se encontram, onde ambas convergem para a rodovia.

De acordo com informações da equipe da EPR Litoral Pioneiro, que esteve no local, o idoso foi socorrido por uma ambulância municipal e encaminhado consciente para o Hospital de Caridade São Sebastião. Em contato com a reportagem, a administração do hospital confirmou que o idoso está consciente e afirmou que ele já foi medicado e passa por procedimentos médicos, além de estar aguardando o resultado de um Raio-X.