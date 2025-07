Aposta do Norte Pioneiro acerta cinco números da Mega-Sena e fatura R$ 126 mil

DA REDAÇÃO/UNIÃO METROPOLITANA - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma aposta registrada em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, foi premiada com R$ 126.897,26 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2885 da Mega-Sena, realizado na noite da última terça-feira (08). As informações são da Caixa Econômica Federal.

A aposta vencedora foi feita na modalidade bolão e dividida em 14 cotas, o que indica que o valor será repartido entre os participantes do grupo. Os números sorteados foram: 10 – 25 – 28 – 36 – 37 – 56.

Além da aposta de Cornélio Procópio, outras 183 apostas feitas no Paraná acertaram quatro dezenas e garantiram, no mínimo, R$ 1.100,46 cada.

Como nenhuma aposta do país acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (11), é de R$ 32 milhões.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pelo site e aplicativo da Caixa.