Governo destina recursos para Assistência Social a dois municípios da região

Da Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira (9) o repasse de R$ 25,2 milhões para a construção de novas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em 21 municípios paranaenses. A ação é coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), e tem como objetivo fortalecer a rede de proteção social nos municípios com maior vulnerabilidade.

Entre as cidades contempladas estão Tomazina e Figueira, localizadas na região do Norte Pioneiro, que receberão, respectivamente, novas unidades do CREAS e do CRAS. Essas estruturas são fundamentais no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. Enquanto o CRAS atua na prevenção, oferecendo serviços e orientações às famílias, o CREAS é responsável por acompanhar casos de violação de direitos que exigem um atendimento mais especializado.

No total, 16 cidades receberão novas unidades do CRAS: Altônia, Ângulo, Arapongas, Cafeara, Califórnia, Cambé, Campina Grande do Sul, Cascavel, Figueira, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Paulo Frontin, Perobal, Quarto Centenário, São José das Palmeiras e Umuarama. Outras cinco terão novas estruturas do CREAS: Braganey, Jaguapitã, Luiziana, Rio Negro e Tomazina.

A seleção dos municípios foi baseada em critérios técnicos definidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS-PR), priorizando cidades classificadas como de Alta Prioridade para os CRAS e de Altíssima Prioridade para os CREAS. Cada unidade poderá receber até R$ 1,2 milhão, com os valores sendo liberados em parcelas conforme o avanço das obras.

Os recursos serão depositados diretamente nos Fundos Municipais de Assistência Social e devem ser aplicados exclusivamente na construção de novas unidades. Para estarem aptos ao repasse, os municípios apresentaram o Atestado de Regularidade do Conselho, Plano e Fundo da Assistência Social (ARCPF), válido para o exercício de 2025.

A medida amplia a cobertura da política de assistência social no Paraná e atende diretamente comunidades que enfrentam dificuldades estruturais para garantir acesso a serviços públicos de acolhimento e orientação.