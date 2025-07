Homem é preso após se aproximar da ex-mulher que ele ameaçou de morte

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Na manhã da última segunda-feira (07), um homem foi preso na cidade de Santo Antônio da Platina, região do Norte Pioneiro, após se aproximar da ex-mulher que ele ameaçou de morte. A mulher possuía uma medida protetiva contra o suspeito, pelos crimes de ameaça, dano e resistência, que foi preso após descumprir a ordem judicial.

De acordo as informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe foi acionada após o homem descumprir a medida. Durante as diligências, a equipe localizou o indivíduo nas proximidades da residência da vítima, e deu início aos procedimentos cabíveis.

Questionado sobre a situação, o homem admitiu ter procurado a ex-companheira, mesmo ciente da medida judicial. A vítima, em contato com os policiais, relatou que foi ameaçada e que o homem danificou uma parte de sua casa ao tentar entrar à força.

Durante a abordagem, o homem resistiu à ação policial, e precisou ser algemado para garantir a segurança de todos os envolvidos. Frente aos fatos, ele foi encaminhado para atendimentos médicos e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar no combate à violência doméstica e familiar, atuando com firmeza na proteção das vítimas e no cumprimento das medidas legais.