Santo Antônio da Platina realiza primeiro Festival de Fanfarras e Bandas e movimenta cenário cultural

Na noite do último sábado (5), Santo Antônio da Platina foi palco de um grande evento cultural com a realização do 1º Festival de Fanfarras e Bandas. A iniciativa, promovida pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo, reuniu 11 grupos musicais em frente à Casa Platinense de Cultura Antônio Gomes de Freitas, na Avenida Oliveira Motta, e atraiu um bom público, mesmo com as baixas temperaturas.

As apresentações encantaram a plateia com uma diversidade de ritmos e coreografias, reunindo participantes de cinco municípios: Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Conselheiro Mairinck, Carlópolis e Canitar (SP). A cada exibição, o público respondeu com aplausos e elogios, evidenciando o sucesso do festival.

Além das performances musicais, o evento contou com uma praça de alimentação, barracas de artesanato e o apoio de professores e diretores escolares que acompanharam suas bandas, fortalecendo o aspecto pedagógico e cultural da iniciativa. A apresentação do festival ficou a cargo do locutor Johny Araújo.

Diversas autoridades prestigiaram o evento e participaram da entrega dos troféus aos grupos, entre elas o Secretário Municipal de Gestão, Tobias de Almeida Gostiche; o Diretor do Departamento de Tecnologia, Inovação e Ensino Profissionalizante, Walter Francisco Lemos (o Chico); a Secretária de Educação, Lucimara Ildefonso; e o vereador Professor Diego Vieira.

Para a diretora de Cultura, Francielle de Moraes Macedo Souza, o festival marcou um novo momento para a valorização da cultura local. “O 1º Festival de Bandas e Fanfarras foi belíssimo, uma experiência marcante para todos que participaram e prestigiaram. Eventos como esse incentivam o talento dos nossos jovens e fortalecem os laços entre as escolas”, afirmou.

Mais atrações culturais em julho e nos próximos meses

Durante o encerramento do festival, Fran aproveitou para anunciar o 1º Encontro de Rock de Santo Antônio da Platina, que acontecerá no dia 19 de julho, no palco da Casa da Cultura. A diretora também adiantou outras atrações confirmadas, como a volta da Festa das Nações, programada para setembro no recinto da Efapi, além do tradicional Show de Calouros e o Encontro de Palhaços, ambos também realizados na Casa da Cultura.

Segundo Fran, o envolvimento com a fanfarra vai além da música: “Ela promove escuta ativa, coordenação, cultura, responsabilidade, dedicação, educação e disciplina. Estamos vendo os frutos desse trabalho no dia a dia. Agradecemos ao prefeito Gil pelo apoio contínuo à equipe de Cultura e Turismo.”

O evento também contou com o apoio de importantes parceiros da cidade, entre eles: Sacolão da Economia, Supermercado Real, Praliné Pães e Doces, Metta Ecotijolos Modulares, Ouricar Norte Pioneiro, Fanfarra do Colégio Estadual Tiradentes e a Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Apla).