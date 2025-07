Prefeitos da AMUNORPI se reúnem durante a Fescafé para discutir ações regionais

Redação - Marcos Júnior

RIBEIRÃO CLARO - Prefeitos da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro do Paraná (AMUNORPI) se reuniram na última sexta-feira (04), em Ribeirão Claro, durante a realização da Fescafé. O encontro aconteceu no Centro de Eventos da cidade e contou com a presença do secretário estadual de Turismo, Leonel Paranhos, que participou das discussões sobre estratégias e investimentos voltados ao desenvolvimento do turismo na região.

A reunião teve como foco principal o fortalecimento das ações conjuntas entre os municípios que compõem a AMUNORPI, com destaque para temas ligados ao turismo regional e ao Consórcio Público Intermunicipal de Serviços do Norte Pioneiro (CISNORPI). Foram discutidas demandas comuns e iniciativas que buscam ampliar a atuação integrada entre as prefeituras e os órgãos estaduais.

O presidente da AMUNORPI e prefeito de Jaboti, Régis Willian, destacou a importância do alinhamento entre os gestores municipais em pautas estratégicas para o Norte Pioneiro. Segundo ele, a presença do secretário estadual de Turismo reforça o compromisso com a valorização do potencial turístico dos municípios da região.

Participaram da reunião os prefeitos de Conselheiro Mairinck (Zelei), Guapirama (Pedro de Oliveira), Ibaiti (Beto Regazzo), Jacarezinho (Marcelo Palhares), Japira (Hariel), Jundiaí do Sul (Betinho), Pinhalão (Luiz Eduardo), Ribeirão Claro (Lisandro), Santana do Itararé (Calé), Tomazina (Cesão) e Wenceslau Braz (Luiz Vidal).

A AMUNORPI reúne os municípios do Norte Pioneiro do Paraná com o objetivo de promover o desenvolvimento regional por meio de ações integradas entre as administrações locais, fortalecendo políticas públicas nas áreas de saúde, turismo, infraestrutura e gestão pública.