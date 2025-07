Governo do Paraná vai construir novas unidades do Cras e Creas no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e da Família (Sedef), vai repassar R$ 25,2 milhões para a construção de novas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). O investimento será destinado a 22 municípios considerados prioritários, com recursos oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS). Na lista das cidades contempladas estão Tomazina e Figueira, no Norte Pioneiro.

A solenidade de assinatura dos termos de liberação ocorre nesta quarta-feira, 9 de julho, às 9 horas, no Palácio das Araucárias, em Curitiba. O objetivo da ação é ampliar e fortalecer a rede de proteção social em todas as regiões do Estado.

Entre os municípios beneficiados estão Figueira e Tomazina, ambos localizados no Norte Pioneiro. Figueira receberá uma nova unidade do CRAS, enquanto Tomazina será contemplada com a construção de uma nova unidade do CREAS. As obras visam melhorar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da ampliação da infraestrutura de serviços públicos de assistência.

Ao todo, 16 novas unidades do CRAS serão construídas em Altônia, Ângulo, Arapongas, Cafeara, Califórnia, Cambé, Campina Grande do Sul, Cascavel, Figueira, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Paulo Frontin, Perobal, Quarto Centenário, São José das Palmeiras e Umuarama. Já as novas unidades do CREAS serão implantadas em Braganey, Jaguapitã, Luiziana, Palmital, Rio Negro e Tomazina.

Os municípios foram selecionados com base em critérios técnicos definidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/PR) e classificados como de Alta Prioridade (para CRAS) e Altíssima Prioridade (para CREAS), conforme a Deliberação CEAS/PR nº 012/2024.

Cada cidade poderá receber até R$ 1,2 milhão, com os recursos sendo repassados em parcelas conforme o andamento das obras. Os valores serão depositados diretamente em contas específicas dos Fundos Municipais de Assistência Social e deverão ser aplicados exclusivamente em novas construções. Para habilitação ao repasse, os municípios precisam apresentar o Atestado de Regularidade do Conselho, Plano e Fundo da Assistência Social (ARCPF) com validade para 2025.