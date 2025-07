Vereadores votam hoje a criação da Guarda Municipal de Arapoti

Redação - Folha Paranaense

ARAPOTI - A Câmara Municipal de Arapoti vota nesta segunda-feira (07), o Projeto de Lei Ordinária nº 2652/2025, que propõe a criação da Guarda Municipal de Arapoti (GMA). A proposta é de autoria dos vereadores Marineo Júnior e Romanti Moreira e será apreciada em sessão ordinária no plenário da Casa.

O projeto prevê a instituição de uma força de segurança pública de natureza civil, com estrutura uniformizada e armada, submetida a um regime especial de hierarquia e disciplina. A Guarda Municipal terá como foco a proteção da população, do patrimônio público e privado, do meio ambiente e das instalações municipais, dentro das competências legais previstas pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Segundo o texto, a GMA será vinculada inicialmente à Secretaria Municipal de Administração, com possibilidade futura de transferência para uma eventual Secretaria Municipal de Segurança Pública, caso esta seja criada. A atuação dos agentes será ininterrupta, com funcionamento diário, inclusive aos fins de semana e feriados. O foco das atividades será preventivo e orientado à aproximação com a comunidade.

O projeto destaca que a criação da Guarda Municipal atende a demandas recorrentes da população por mais segurança e presença do poder público em espaços públicos. Os vereadores autores da proposta ressaltam que a medida busca contribuir com o reforço à segurança urbana, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade.

Com a votação agendada, a expectativa é de que a proposta seja analisada em plenário e, se aprovada, encaminhada para sanção do Poder Executivo. A criação da GMA poderá representar uma mudança na estrutura de segurança pública do município, com atuação complementar às forças estaduais.