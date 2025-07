Homem morre em acidente entre moto e fusca na PR092

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um homem morreu após se envolver em um acidente de trânsito entre um carro e uma moto registrado na noite do domingo (07) na rodovia PR092. A colisão envolvendo uma motocicleta e uma Fusca aconteceu no trecho da rodovia que passa por Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 no trecho da rodovia que liga Arapoti a Wenceslau Braz.

Conforme os dados colhidos no local, o Fusca com placas de Santo Antônio da Platina seguia no sentido Arapoti a Wenceslau Braz quando, na altura do km 228, acabou se envolvendo em uma colisão com a motocicleta. No fusca, estava um homem de 56 anos que foi preso após realizar o teste do etilômetro. Já na moto, o homem de 34 anos teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito.

As equipes do SAMU e PRE estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.