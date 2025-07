Programa Ganhando o mundo seleciona 68 alunos da região para intercâmbio

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

Nesta quarta-feira (02), a Secretaria de Educação do Paraná (SEED-PR) divulgou o edital de convocação dos primeiros estudantes classificados no processo seletivo do Programa Ganhando o Mundo 2026. A convocação contempla o primeiro colocado de cada município paranaense, com pontuação e status dentro da classificação geral, e beneficiários do Bolsa Família. Na região do Norte Pioneiro, 68 estudantes foram selecionados, sendo que 53 se classificaram no processo seletivo e os outros 15 são beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com o edital, o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ibaiti foi o que teve mais alunos selecionados. No total, foram 18 estudantes classificados e três beneficiários, totalizando 21 estudantes do NRE. Já do NRE de Cornélio Procópio, 16 estudantes se classificaram no processo seletivo, enquanto outros cinco conquistaram as vagas através do Bolsa Família, totalizando 21 estudantes que vão representar o NRE.

No NRE de Jacarezinho, 12 alunos conquistaram a classificação através do processo, enquanto outros cinco foram convocados através do benefício. Do NRE de Wenceslau Braz, sete alunos conquistaram a vaga através do processo seletivo, e outros dois foram contemplados pelo Bolsa Família.

Em todo o Paraná, esta primeira convocação apresenta 589 estudantes classificados pelo processo seletivo, além de 200 estudantes beneficiários do Bolsa Família. No entanto, os alunos convocados devem comparecer ao colégio onde estão matriculados, acompanhados do responsável legal, nos dias 4, 7 ou 8 de julho, entregar a documentação exigida, incluindo termos de responsabilidade com firma reconhecida e demais autorizações específicas do Edital. O não comparecimento ou a ausência de documentação implicará em desclassificação.

Nesta edição, o programa levará 2 mil alunos da rede estadual de ensino para estudarem, por um semestre letivo, em países de língua inglesa: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. As próximas convocações contemplam as vagas proporcionais aos municípios e eventuais vagas remanescentes.