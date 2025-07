Férias escolares nos Colégios Estaduais começam na semana que vem

Redação - Folha Extra

PARANÁ - Cerca de 1 milhão de estudantes matriculados nas 2.088 escolas da rede estadual do Paraná entram em férias escolares a partir do dia 10 de julho. O último dia de aula será na quarta-feira (09) e o retorno às atividades está previsto para o dia 28 do mesmo mês. O período de recesso totaliza 16 dias, seguindo o calendário escolar de 2025, que contempla 201 dias letivos divididos em três trimestres: de 5 de fevereiro a 29 de abril, de 5 de maio a 21 de agosto e de 25 de agosto a 19 de dezembro.

Os cerca de 47 mil professores e pedagogos que atuam nas escolas estaduais retornam antes dos alunos, nos dias 24 e 25 de julho, para realizar o estudo e planejamento das atividades do segundo semestre.

Durante o primeiro semestre letivo, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) destacou uma série de ações e investimentos realizados. Entre as medidas está o reajuste salarial para os professores da rede, com acréscimo de R$ 500 na folha de pagamento, mantendo a média salarial estadual acima da nacional. Além disso, o Governo do Estado nomeou 988 professores aprovados em concurso público, totalizando 4,5 mil novos docentes contratados neste ano.

Outro destaque é o programa de Dupla Docência, também chamado de Docência Compartilhada, que começou a ser implementado em março e tem como foco a recomposição da aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática. A iniciativa atende alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

Na área do ensino superior, a primeira edição do Aprova Paraná Universidades registrou 29.892 inscritos, com os aprovados se matriculando em cursos de graduação nas sete universidades estaduais do Paraná.

No campo da infraestrutura, o Instituto Fundepar já investiu mais de R$ 1 bilhão na rede estadual em 2025. Foram entregues sete novas unidades escolares em Guaratuba, Cascavel, Toledo, Sengés, Goioerê, Mauá da Serra e Maringá. Também foram adquiridos 10 mil aparelhos de ar-condicionado e destinados R$ 280 milhões para a alimentação escolar.

O programa Mais Escolas Paraná segue em expansão com a construção prevista de 692 novas salas em 40 colégios. O processo licitatório foi autorizado no início de junho após aprovação do Conselho do Programa de Parcerias do Paraná (CPAR).