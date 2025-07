Cinco novas mortes por dengue são confirmadas no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

Na última terça-feira (01), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou a atualização do informe epidemiológico da dengue. De acordo com os dados da Secretaria, foram registrados mais de 1,3 mil casos na última semana e 13 mortes em todo o Paraná, sendo que cinco destes óbitos foram registrados em municípios do Norte Pioneiro.

Segundo o levantamento semanal da Sesa, dos cinco óbitos na região, três foram registrados na cidade de Joaquim Távora e os outros dois na cidade de Carlópolis. Ainda no boletim, a Secretaria informou que os óbitos aconteceram entre os meses de maio e junho.

No geral, os dados acumulados do ano epidemiológico totalizam agora 244.537 notificações, 82.849 diagnósticos confirmados e 97 óbitos no Estado. Outro detalhe que chama a atenção, e preocupa os moradores do Norte Pioneiro, é que a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, que fica na região, está entre as cinco regionais com os maiores números de casos confirmados.

A regional com o maior número é a 17ª de Londrina, com 19.938 casos, seguida pela 14ª de Paranavaí, com 12.261 casos. Ainda na lista aparece, em terceiro lugar, a 15ª de Maringá, com 10.410 casos, seguida pela 19ª de Jacarezinho, que possui 6.655 casos. Finalizando a lista, a 12ª de Umuarama possui 5.056 casos confirmados neste ano.