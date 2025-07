Programa “Gestar Bem” chega ao fim das atividades do primeiro semestre

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Na última segunda-feira (30), o Centro de Especialidades Médicas de Arapoti recebeu o encontro de encerramento do primeiro semestre do Projeto Gestar Bem. A ação reuniu gestantes participantes do programa para um momento de orientações e troca de informações com profissionais da saúde.

Durante o evento, a assistente social Thayse conduziu uma palestra sobre planejamento familiar, destacando a importância do tema na vida das futuras mães. Em seguida, a enfermeira Luciana abordou o planejamento do parto e alertou sobre a violência obstétrica, esclarecendo dúvidas e orientando sobre os direitos das gestantes no período gestacional e no momento do parto. A nutricionista Verônica também participou do encerramento e destacou a relevância do aleitamento materno para a saúde do bebê e da mãe.

O Projeto Gestar Bem é promovido por uma equipe multiprofissional e desenvolvido ao longo de cinco encontros, com o objetivo de oferecer apoio, informação e acolhimento às gestantes. A iniciativa aborda temas como saúde física e emocional, nutrição, parto humanizado, cuidados com o recém-nascido e direitos da mulher durante a gestação.

Voltado à preparação para a maternidade, o projeto é realizado no Centro de Especialidades Médicas e atende gestantes da rede pública de saúde. A próxima edição já tem data marcada para o segundo semestre: será retomado no dia 25 de agosto, às 13h, no mesmo local. As interessadas devem procurar a unidade para obter mais informações e realizar a inscrição.