Ratinho Junior anuncia pavimentação de rodovia entre Ibaiti e Ribeirão do Pinhal

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O governador Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (30) a pavimentação da PR-436, no trecho entre os municípios de Ibaiti e Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. A obra contemplará um total de 53,78 quilômetros e beneficiará diversas localidades rurais da região. O lançamento do edital do primeiro lote da obra será feito nesta terça-feira (1º) pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

O primeiro lote da obra terá extensão de 10 quilômetros, compreendendo o trecho entre a interseção com a BR-153, em Ibaiti, até o distrito de Vila Guay, também no município de Ibaiti. O edital será publicado no portal www.administracao.pr.gov.br/compras, no menu Licitações do Poder Executivo, mediante busca pelo órgão DER/PR e pelo GMS nº 69/2025. O documento também estará disponível no portal oficial do governo federal, www.gov.br/compras, sob o número 90069/2025, UASG nº 463390.

A licitação será realizada na modalidade de Contratação Integrada, o que inclui a elaboração do projeto básico, do projeto executivo e a execução das obras por parte da empresa vencedora. A abertura das propostas está marcada para o dia 24 de setembro, às 11h, exclusivamente no portal de Compras do governo federal.

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, os estudos para o segundo lote da pavimentação já estão em andamento, visando a continuidade da obra até o município de Ribeirão do Pinhal. O projeto busca atender a uma demanda histórica da população local, que há décadas solicita a melhoria na infraestrutura de ligação entre as duas cidades do Norte Pioneiro.

A pavimentação da PR-436 tem o objetivo de melhorar a mobilidade regional, facilitar o escoamento da produção agropecuária e garantir mais segurança no tráfego de veículos. A iniciativa também deve impulsionar o desenvolvimento econômico e social das comunidades envolvidas ao longo do trecho a ser asfaltado.