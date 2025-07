Homem morre após machucar o pé em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um homem morreu após ficar ferido e machucar o pé ao pular o muro de uma residência situada ao município de Arapoti, nos Campos Gerais. A situação foi registrada na noite da segunda-feira (30).

De acordo com as informações apuradas pelo portal Atento a Rede, a situação aconteceu em uma residência situada a região Central do município e envolveu um homem em situação de rua. Conforme os relatos colhidos no local, a vítima pulou o muro dos fundos da residência e acabou sofrendo um ferimento no pé. O morador escutou os gritos e ajudou a vítima que foi levada até a calçada em frente à residência.

Diante da situação, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar os primeiros socorros a vítima. Porém, enquanto aguardava atendimento, o homem se deitou na calçada desfalecido e quando os socorristas chegaram constataram que ele já estava morto. Também foi observado que ele apresentava um corte no pé esquerdo.

Frente aos fatos, foi acionada a equipe da Polícia Militar que esteve no local e isolou a área até a chegada das equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) de Telêmaco Borba que recolheu o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias da morte devem ser investigadas.