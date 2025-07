Governo do Paraná lança primeiro edital de pavimentação em rodovia do Norte Pioneiro

Estado vai pavimentar a PR-436 entre Ibaiti e Ribeirão do Pinhal no Norte Pioneiro. Foto: Jonathan Campos/AEN

DA REDAÇÃO/AEN – FOLHA EXTRA

IBAITI - O edital do primeiro lote, com extensão de 10 quilômetros, entre a interseção da BR-153, em Ibaiti, até o distrito de Vila Guay, também em Ibaiti, foi lançado nesta terça-feira (1º) pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Ao todo, será pavimentado um trecho de 53,78 quilômetros, passando por diversas localidades rurais. “Lançamos nesta semana o edital do primeiro lote, mas já iniciamos os estudos para o segundo lote, dando o encaminhamento para fazer toda a extensão dessa obra, que é muito importante. Há 50 anos a população de Ibaiti e de Ribeirão do Pinhal pede pela integração destas duas cidades importantes do Norte Pioneiro”, afirmou Ratinho Junior.

A licitação será na modalidade Contratação Integrada, que prevê a elaboração do projeto básico, do projeto executivo e a execução das obras pela empresa vencedora. O edital e os anexos serão disponibilizados na página www.administracao.pr.gov.br/compras, no link Licitações do Poder Executivo. Para consulta, é necessário pesquisar o órgão, DER/PR, e o GMS nº 69/2025.

O edital também será publicado no portal www.gov.br/compras, sob o número 90069/2025 (UASG nº 463390). A abertura das propostas acontece no dia 24 de setembro, às 11h, no portal de Compras do governo federal.