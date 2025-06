Passeata “Junho Verde” mobiliza escolas e comunidade em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Nesta segunda-feira (30), o município de Arapoti, nos Campos Gerais, foi palco da Passeata “Junho Verde”, iniciativa que reuniu cerca de 500 alunos e professores de escolas municipais e colégios estaduais em um ato de conscientização ambiental. A mobilização foi promovida pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMA), com apoio da administração municipal.

A caminhada contou com a presença do prefeito Irani Barros, da secretária municipal de Educação, Mayara Ferreira, e integrantes da pasta, além da participação ativa da Polícia Militar e da Defesa Civil. Os participantes percorreram ruas da cidade levando cartazes, faixas e mensagens educativas voltadas à preservação da natureza e à sustentabilidade.

A ação integrou as atividades da campanha “Junho Verde”, voltada à promoção da educação ambiental e ao estímulo de práticas sustentáveis no cotidiano da população. Durante o trajeto, alunos, professores e representantes da comunidade destacaram temas como o cuidado com o meio ambiente, o descarte correto de resíduos, a importância da vegetação nativa e o uso consciente dos recursos naturais.

Com ampla adesão das unidades escolares e envolvimento direto de diversos setores da sociedade, a passeata reforçou a importância da união entre poder público, instituições de ensino e comunidade em ações que visam à proteção ambiental. A atividade também promoveu o engajamento das crianças e adolescentes como protagonistas em causas de interesse coletivo.

A Passeata “Junho Verde” integra uma série de eventos realizados ao longo do mês, alinhados às diretrizes de educação ambiental e ao fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável no Paraná.