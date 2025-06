Expoleite promete movimentar os Campos Gerais na próxima semana com mais de 300 animais em exposição

DA REDAÇÃO/CORREIO DOS CAMPOS – FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Com as características do interior e a força marcante do agronegócio, a 51ª edição da Expoleite promete movimentar os Campos Gerais a partir da próxima quinta-feira (03). Considerada como uma tradição, a feira acontecerá na cidade de Arapoti até o sábado (05), com uma programação diversificada, gratuita e aberta ao público. Além de movimentar a região ano após ano, a feira é uma das maiores exposições especializadas da raça Holandesa no Brasil.

A feira já se tornou uma tradição. Realizada pela Cooperativa Capal, a feira promete atrair desde pequenos até os maiores produtores de toda a região nos próximos dias. Em sua programação, um dos grandes destaques é o Julgamento da Raça Holandesa, que reúne quase 300 animais das variedades “preto & branco” e “vermelho & branco” em uma verdadeira passarela rural, onde as vacas desfilam para serem avaliadas em diversos critérios.

Neste ano, os animais que vão participar do Julgamento pertencem a produtoresde quatro municípios da região, sendo eles de Arapoti, Castro, Carambeí e Imbituva. Com os animais em destaque, a avaliação será credenciada pela Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (ABCBRH) e faz parte do Circuito Nacional da Raça Holandesa.

Além de valorizar a genética e o trabalho dos produtores locais, o evento deste ano também marca um feito inédito, tendo em vista que, pela primeira vez na história da feira, uma mulher será responsável por avaliar os animais. Trata-se da experiente jurada canadense Mélaine Boulet.

Natural do Canadá, Boulet é jurada oficial da Holstein Canada e atua há mais de duas décadas na avaliação de gado leiteiro. Ao longo da carreira, já passou por feiras em diversas regiões do Canadá, além de países como Suíça, Bélgica, França e México. Ela administra a Fazenda Arthur Lacroix Ltda ao lado do companheiro, Martin Lacroix, com quem tem três filhos. A propriedade abriga 225 animais da raça Holandesa, sendo 100 vacas em lactação.

Contudo, a 51ª Expoleite reafirma seu papel como um dos principais eventos do setor leiteiro no Brasil, combinando tradição, qualidade genética e inovação. Mais informações sobre a programação estão disponíveis no site da Capal (capal.coop.br) e no Instagram da cooperativa.