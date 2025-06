Arapoti reúne centenas de pessoas no 3º Seminário da Apicultura

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O 3º Seminário da Apicultura reuniu centenas de participantes no Centro Estudantil de Arapoti nesta quinta-feira (26), em um evento voltado ao fortalecimento da produção de mel e valorização da cadeia apícola na região. A iniciativa foi realizada em parceria entre a Prefeitura Municipal, AAPICAF, Klabin, Sebrae e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), com apoio de cooperativas, instituições financeiras e associações locais.

Durante todo o dia, apicultores e representantes da comunidade participaram de uma programação diversificada, com palestras técnicas, apresentações de projetos e atividades voltadas à integração entre os setores produtivo, educacional e institucional. Um dos destaques do seminário foi a apresentação da marca coletiva dos produtos apícolas de Arapoti e a implantação dos sistemas de inspeção SIM/SUSAF, que permitem a comercialização dos produtos em todo o estado.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo apresentou iniciativas da gestão municipal para incentivo ao setor, incluindo a proposta de criação do Parque do Mel. Também foram realizados painéis com representantes das cooperativas Capal e Sicredi, além do Banco do Brasil, que abordaram linhas de crédito para o fortalecimento da atividade, como o financiamento voltado à construção da Casa do Mel.

A programação contou ainda com uma homenagem aos pioneiros da apicultura no município, além de uma palestra especial sobre o Capixingui, planta nativa relevante para a produção de mel. O evento também teve participação ativa das escolas municipais, com alunos contribuindo para o desenvolvimento da identidade visual da nova marca coletiva com desenhos temáticos.

A abertura oficial contou com a presença do prefeito Irani Barros, do vice-prefeito Potinho, dos vereadores Romanti, Marineo Júnior e Cleytinho, e do prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda. Também participaram representantes das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Educação, Cultura e Esporte, Meio Ambiente e Agricultura, além de lideranças de associações parceiras e da Rota do Rosário, representada pelo padre Anderson, responsável pela bênção inicial.

O seminário também apresentou uma exposição de produtos derivados do mel, como geleias, queijos e itens fabricados artesanalmente por produtores de Arapoti, reforçando a vocação do município para a apicultura e a geração de valor na agricultura familiar.