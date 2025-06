EPR fecha dois acessos da PR092 aos bairros de Arapoti

Redação - Folha Extra



ARAPOTI - Nesta semana, motoristas e usuários que trafegam pela rodovia PR092 notaram algumas mudanças nos acessos da rodovia para bairros do município de Arapoti, nos Campos Gerais. Isso porque a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela rodovia, fechou dois “trevos” que eram utilizados principalmente por moradores do município.

De acordo com as informações divulgadas pela concessionária, um dos “trevos” é localizado no km 271 da rodovia e dava acesso a vila Holandesa. Já o outro é um dos acessos mais utilizados para quem vai para o Jardim Ceres e fica no km 220 em frente ao posto de combustíveis Hulk. Em ambos os casos, foram instaladas defensas metálicas para impedir o fluxo de veículos.

Em nota, a EPR Litoral Pioneiro informou a reportagem que a decisão faz parte do projeto de reconfiguração do trânsito e foi tomada em conjunto com a prefeitura de Arapoti para promover maior segurança aos usuários da rodovia, visto que os dois acessos têm históricos de acidentes e atropelamentos que, em muitos casos, deixaram vítimas fatais.

Agora, os motoristas que buscam acessar a cidade devem utilizar o trevo de acesso principal que fica na altura do km 218 e 219 da rodovia, local que oferece mais segurança para os usuários.

A EPR ainda informou que, até o quinto ano da concessão, o trecho da PR092 que passa por Arapoti irá receber obras importantes para melhorar a eficiência da rodovia e promover mais segurança para motoristas e pedestres como, por exemplo, implantação de vias marginais, passarelas, ciclovias e novos viadutos.